Lesezirkel Tappert

Die preiswerte Alternative zum Zeitschriftenkauf ist unser Lieferservice. Lassen Sie sich von unsdie Zeitschriften in Ihre Praxis, in den Friseursalon, ins Büro oder einfach nach Hause bringen.Wir bieten das preiswerte Lesevergnügen für Ihre Patienten, für Ihre Kunden - und auch für denprivaten Haushalt mit der ganzen Familie.Egal ob Klatsch, Tratsch, Style, Politik, Auto, Wirtschaft oder Kinder- und Jugendmagazine - beiuns erhalten Sie volle Information zum kleinen Preis.Suchen Sie sich aus unserem Sortiment Ihre Lieblingshefte aus und sparen Sie jede Wochezwischenundim Vergleich zum Kaufpreis.Wir beliefern Sie jede Woche frei Haus mit Ihren Wunschzeitschriften und nehmen die gelesenenHefte wieder zurück.So sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern sich auch den Weg zum Kiosk und zum Altpapier-container. Unsere Zeitschriften können Sie nicht nur druckfrisch, sondern auch zwei oder dreiWochen alt beziehen. Und bei den älteren Ausgaben sparen Sie dann noch einmal extra.Natürlich müssen Sie sich. Sie können die Belieferung jederzeit miteiner Frist von nur 4 Wochen einstellen lassen.Sie sehen also selbst: